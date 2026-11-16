Campeche registra más de 120 personas en situación de calle; 84 requieren atención especializada

Más de 120 personas en situación de calle han sido identificadas en la ciudad de San Francisco de Campeche, de las cuales alrededor del 70 por ciento, es decir, aproximadamente 84 personas, presenta algún trastorno de salud mental y/o consume sustancias psicoactivas, de acuerdo con el reciente mapeo realizado por la Secretaría de Inclusión (SEIN) del Estado.

La dependencia también reveló que cerca del 10 por ciento de esta población, equivalente a unas 12 personas, ha logrado regresar a su núcleo familiar o se encuentra actualmente recluida en algún Centro de Reinserción Social (Cereso), luego de haber cometido algún delito.

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La secretaria de Inclusión, Ana Alicia Mex Soberanis, informó que el registro es resultado de recorridos y brigadas nocturnas en distintos sectores de la capital, donde se han detectado puntos de concentración de personas en esta condición, entre ellos la antigua estación de Ferrocarriles de México, en la colonia Héroe de Nacozari; Santa Lucía, la ex zona de tolerancia y las inmediaciones de centros comerciales sobre las avenidas Central y República de El Salvador.

Explicó que durante estas jornadas se realizan entrevistas, levantamiento de información y mapeos para conocer las condiciones de cada persona, además de ofrecerles alternativas de atención y acercamientos con sus familiares. No obstante, aclaró que la SEIN no puede obligarlos a aceptar ayuda, por lo que el proceso depende también de su disposición y de la intervención de otras instituciones.

Precisó que no todos los casos están relacionados con las adicciones, pues también existen personas que requieren atención especializada por problemas de salud mental, cuyo tratamiento debe coordinarse con la Secretaría de Salud (SSA) y el Hospital Psiquiátrico de Campeche.

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Respecto a quienes han ingresado al sistema penitenciario, señaló que su seguimiento corresponde a las instancias encargadas de la reinserción social, mientras que la SEIN concentra actualmente sus esfuerzos en la prevención del consumo de sustancias nocivas, mediante campañas en planteles educativos, así como en el fortalecimiento del tejido comunitario y los vínculos familiares.

La funcionaria reconoció que, aunque el padrón supera ya las 120 personas, la cantidad puede variar conforme avanzan los recorridos, pues algunos dejan de vivir en las calles, regresan con sus familias o ingresan a otros procesos institucionales.