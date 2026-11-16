Rosa Icela Rodríguez confirma reunión de Claudia Sheinbaum con Xi Jinping en China

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó en el arranque de la conferencia mañanera de este lunes 17 de noviembre, que la presidenta Claudia Sheinbaum emprendió su viaje a China durante las primeras horas del domingo 15 de noviembre y que ya se encuentra en el país asiático.

La funcionaria, quien encabezó la conferencia en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la mandataria llegó al país asiático para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde tiene prevista una reunión con el presidente chino, Xi Jinping

Explicó que la presidenta participará en la cumbre de líderes de la APEC y sostendrá una reunión bilateral con Xi Jinping, además de encuentros entre integrantes de ambos gobiernos.

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La funcionaria detalló que la comitiva mexicana incluye a los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Ciencia, Salud, Energía y Turismo.

Asimismo, confirmó que el Senado fue notificado sobre la ausencia de Sheinbaum del territorio nacional del 15 al 20 de noviembre.

¿Cuándo regresará Claudia Sheinbaum a México?

La secretaria de Gobernación indicó que la presidenta tiene previsto regresar durante las primeras horas del viernes 20 de noviembre.

El objetivo es que Sheinbaum encabece la ceremonia conmemorativa del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

Mientras tanto, Rodríguez Velázquez estará al frente de las conferencias matutinas desde Palacio Nacional, con el propósito de mantener informada a la población sobre las actividades del Gobierno federal.

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