Pobreza en México baja 15.3 puntos: Banco Mundial estima que 17.3 millones de personas salieron de esta condición

El Banco Mundial estima que 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza por ingresos entre 2018 y 2026, al pasar de 43.9 millones a 26.6 millones de personas en esta condición, informó el Gobierno federal durante la conferencia mañanera de este lunes 16 de noviembre.

En Palacio Nacional, durante la conferencia encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la investigadora Violeta Vázquez Rojas Maldonado presentó los resultados del informe del Banco Mundial correspondiente a octubre de 2026.

La especialista explicó que, según las estimaciones del organismo internacional, la proporción de mexicanos en situación de pobreza pasó de 35.3 por ciento en 2018 a un nivel proyectado de 20 por ciento para 2026, lo que representa una reducción de 15.3 puntos porcentuales.

¿Cuántos mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2026?

De acuerdo con el informe presentado, la pobreza monetaria en México registró un incremento durante la pandemia de COVID-19, cuando alcanzó 36.5 por ciento de la población en 2020.

Posteriormente, el indicador disminuyó a 27.4 por ciento en 2022 y a 21.4 por ciento en 2024, mientras que para 2025 se estimó en 21.1 por ciento.

El Banco Mundial proyecta que la pobreza por ingresos se ubicará en 20 por ciento al cierre de 2026 y podría reducirse a 18.7 por ciento en 2028.

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Vázquez Rojas explicó que el organismo utiliza una línea internacional de pobreza de 8.30 dólares diarios por persona, ajustados por paridad de poder adquisitivo, lo que permite realizar comparaciones entre países.

Precisó que esta metodología es distinta de la medición oficial de pobreza multidimensional del INEGI, que también considera el acceso a derechos sociales.

Aumento salarial y programas sociales, entre los factores de la reducción

Durante la presentación, la investigadora señaló que dos de los factores asociados con la disminución de la pobreza son el incremento del ingreso laboral real y la expansión de los programas sociales.

También destacó que el Banco Mundial identifica una reducción de la desigualdad de ingresos en México, reflejada en una disminución de 3.4 puntos del índice de Gini durante el periodo analizado.

La especialista atribuyó parte de estos resultados a las políticas salariales y sociales implementadas desde 2018, aunque reconoció que el informe no determina la contribución exacta de cada medida a la reducción de la pobreza.

CEPAL destaca contribución de México a la reducción de pobreza en América Latina

Por su parte, Julio Berdegué Sacristán, asesor en temas agroalimentarios internacionales, presentó datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

De acuerdo con el organismo, México concentró 60 por ciento de la reducción del número de personas en situación de pobreza en América Latina durante 2024, mientras que Brasil contribuyó con 30 por ciento.

En el caso de la pobreza extrema, las aportaciones fueron de 49 por ciento para México y 31 por ciento para Brasil.

Berdegué destacó que estos indicadores muestran el impacto regional de la evolución de los ingresos en México y señaló que el Gobierno federal mantiene como objetivo reducir la pobreza extrema a 3 por ciento al concluir la administración de Claudia Sheinbaum.

Las cifras presentadas este lunes incluyen estimaciones para 2025 y 2026, por lo que el resultado de 17.3 millones de personas corresponde a una proyección del Banco Mundial y no a una medición definitiva de 2026.

IO