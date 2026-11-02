Planta parásita amenaza la regeneración de las dunas del norte de Yucatán

Una planta de tallos delgados que se enreda en los arbustos y extrae parte de sus nutrientes amenaza la regeneración natural de las dunas del norte de Yucatán. Se trata de Cassytha filiformis, cuya expansión preocupa a investigadores porque afecta la producción de flores y frutos de especies que contribuyen a mantener la arena en su lugar y reducir el desgaste del litoral.

El riesgo va más allá de la supervivencia de las plantas afectadas. Si estos arbustos pierden capacidad para reproducirse y renovar sus poblaciones, también podría debilitarse la cobertura vegetal que ayuda a estabilizar las dunas, una defensa natural frente al movimiento de la arena y la erosión costera.

Una investigación de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y el Instituto de Ecología (Inecol), publicada en la revista científica Biological Invasions, documentó la distribución del parásito a lo largo de aproximadamente 250 kilómetros de la costa norte, donde fue encontrado sobre 15 especies vegetales.

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El trabajo, publicado originalmente en octubre del 2023 e incorporado al volumen del 2024 de la revista, fue realizado por Víctor Parra-Tabla, Juan Tun-Garrido, José García-Franco y María Luisa Martínez. Sus resultados identificaron una disminución significativa en la reproducción de tres especies de arbustos que desempeñan funciones importantes en los ecosistemas de dunas.

Ataca la vegetación que sostiene la arena

A diferencia de las plantas que obtienen por sí mismas todos los recursos necesarios para desarrollarse, Cassytha filiformis es una especie hemiparásita: puede realizar fotosíntesis, pero también se fija a otras plantas mediante estructuras especializadas para extraer agua y nutrientes.

Sus tallos, de apariencia semejante a hilos que se entrelazan, pueden extenderse sobre la vegetación hasta cubrir partes importantes de los arbustos hospederos.

La investigación encontró que alrededor del 70% de los ejemplares registrados crecía sobre tres especies: Suriana maritima, Scaevola plumieri y Tournefortia gnaphalodes. Esta última presentó una elevada proporción de parasitismo, estimada en 76.7% de los ejemplares evaluados.

Las tres especies desempeñan una función ecológica relevante: sus raíces y cobertura ayudan a retener la arena, favorecen la formación de las dunas y contribuyen a reducir los desplazamientos del suelo provocados por el viento.

Cuando estas plantas se debilitan o encuentran dificultades para reproducirse, la estabilidad de la vegetación costera puede verse comprometida.

Menos flores y frutos

Uno de los resultados más importantes del estudio fue la reducción de la capacidad reproductiva de los arbustos parasitados.

Los investigadores compararon la producción de flores y frutos de ejemplares afectados con la de plantas libres del parásito y encontraron diferencias significativas.

La disminución importa porque flores y frutos participan en la producción y dispersión de semillas, necesarias para que surjan nuevas plantas y se mantengan las poblaciones vegetales.

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Si el parasitismo sigue extendiéndose, podría dificultar la renovación natural de los arbustos y modificar gradualmente la composición de las comunidades que habitan las dunas.

Sin embargo, la investigación no demuestra que la presencia de Cassytha filiformis ya haya provocado una aceleración de la erosión en toda la costa yucateca.

Lo documentado es su expansión en el área estudiada y sus efectos negativos sobre la reproducción de determinadas especies.

Una expansión que preocupa

Los registros botánicos de los investigadores indican que la presencia de esta planta no había sido documentada en diversos estudios históricos sobre las dunas del norte de Yucatán. Su distribución actual es considerablemente más amplia que la registrada anteriormente, motivo por el cual los autores la consideran invasora de esas comunidades costeras.

No obstante, su origen geográfico requiere una distinción. Aunque algunas publicaciones científicas la describen procedente de Asia, otros registros botánicos la consideran nativa de México y de varias regiones tropicales. Por ello, el problema documentado no depende de afirmar que la especie llegó específicamente de China, sino de la expansión observada en las dunas y sus efectos en la vegetación local.

Los investigadores consideran necesario mantener el monitoreo para determinar cómo evoluciona su presencia, si afecta la supervivencia de arbustos a largo plazo y qué medidas de manejo podrían resultar adecuadas. También es importante distinguir el daño asociado al parásito de otras presiones al litoral, como la pérdida de vegetación por construcciones, el tránsito de personas y vehículos o modificaciones de la dinámica natural de las playas.

El estudio es una advertencia para la conservación costera: proteger las dunas no consiste sólo en evitar su destrucción, sino también en cuidar las especies vegetales que permiten su formación y recuperación.

Una reducción sostenida de esas poblaciones podría afectar la capacidad de la costa para conservar sus barreras naturales frente a la erosión.