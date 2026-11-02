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Taxistas bloquean la carretera Mérida-Tizimín; denuncian competencia desleal por vehículos que trabajan sin permisos

Taxistas de Tizimín mantienen bloqueo carretero y exigen intervención estatal ante el aumento de unidades sin autorización.

Por Redacción Por Esto!

2 de nov de 2026

1 min

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Taxistas denuncian que vehículos sin autorización les quitan pasajeros
Taxistas denuncian que vehículos sin autorización les quitan pasajeros / Especial

La circulación en la carretera Tizimín-Mérida permanece interrumpida por un grupo de taxistas que decidió cerrar la vía para exigir la intervención del Gobierno del Estado ante lo que consideran una competencia desleal por parte de vehículos que prestan el servicio de transporte sin contar con los permisos correspondientes.

Los inconformes denunciaron que el problema se ha prolongado pese a que anteriormente acudieron ante las autoridades municipales para solicitar una solución.

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Sin embargo, aseguraron que las respuestas y compromisos adquiridos no se han traducido en acciones concretas, por lo que perdieron la confianza en los funcionarios locales y ahora solicitan la intervención de una autoridad estatal.

Entre las irregularidades que señalaron se encuentra la operación de unidades que no pertenecen al sindicato y que presuntamente carecen de autorización para trabajar.

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También acusaron que algunos servidores públicos tendrían vehículos prestando el servicio en esas condiciones, además de la presencia de taxistas de otras localidades que llegan a la zona para recoger pasajeros sin contar con el aval correspondiente.

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