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Encuentran sin vida a un hombre dentro de un domicilio de Siglo XXI en Campeche

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Encuentran sin vida a un hombre dentro de un domicilio de Siglo XXI en Campeche

Conocidos del hombre solicitaron apoyo al número de emergencias luego de recibir mensajes de despedida; al regresar al domicilio lo encontraron sin vida.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

2 de nov de 2026

1 min

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El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense / Especial

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un domicilio en la unidad habitacional Siglo XXI, luego de que sus conocidos solicitaran apoyo al número de emergencias luego de mandarles mensajes despidiéndose.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce de las calles Décima y Séptima, donde presuntamente el hombre se encontraba conviviendo y tomando bebidas alcohólicas con unos amigos desde la noche del sábado quienes posteriormente se retiraron.

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Más tarde, habría enviado un mensaje despidiéndose y otorgando disculpas por lo que sus conocidos regresaron al lugar y lo encontraron sin vida, presuntamente suspendido en su habitación.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias y el levantamiento del cuerpo a través del Servicio Médico Forense.

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