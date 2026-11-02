En Yucatán sale caro hasta morirse: servicios funerarios rondan los 25 mil pesos

La muerte de un familiar obliga a tomar decisiones difíciles en cuestión de horas. En medio del duelo hay que elegir una funeraria, resolver el traslado del cuerpo, decidir entre entierro y cremación y encontrar un lugar para los restos. Cada decisión tiene un precio y, en Mérida, la cuenta puede continuar mucho después de la despedida.

La diferencia entre un servicio económico y uno de mayor costo no está solamente en el ataúd o las condiciones de la velación. También intervienen los trámites, la preparación del cuerpo, las distancias, el uso de instalaciones y los derechos sobre los espacios en los cementerios.

Una revisión de las tarifas municipales vigentes para el 2026 y de los servicios ofrecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestra que existen opciones con precios públicos establecidos. Sin embargo, ninguno de esos montos debe confundirse con el costo universal de un funeral, porque las necesidades y los conceptos incluidos varían considerablemente.

En funerarias del Centro de Mérida se han reportado paquetes económicos cercanos a 5 mil pesos y servicios que alcanzan los 25 mil, mientras los ataúdes sencillos de madera pueden costar alrededor de 5 mil 500 pesos y los modelos de mayores acabados superar los 16 mil.

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Estos precios son referencias comerciales, no tarifas oficiales ni cotizaciones equivalentes. En algunos casos el féretro está incluido en el paquete; en otros, se cobra por separado.

Incinerar no cuesta lo mismo que despedir

Una de las opciones públicas disponibles es el crematorio municipal de Xoclán.

La Ley de Hacienda de Mérida establece para el 2026 una cuota equivalente a 37.07 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por la cremación de una persona adulta, con uso de ataúd y entrega de las cenizas en una urna.

Con el valor diario de 117.31 pesos vigente este año, la tarifa resulta de aproximadamente 4 mil 349 pesos.

Ese monto no representa necesariamente todo lo que pagará una familia. El traslado del cuerpo, la preparación, la velación y determinados trámites pueden generar cobros adicionales.

Por ello, la cremación municipal puede ofrecer una alternativa de menor costo en uno de los procedimientos, pero no equivale a un paquete funerario completo.

El IMSS ofrece otra referencia de precio: su paquete básico del 2026 cuesta 11 mil 850 pesos y está abierto al público en general, independientemente de que la persona fallecida haya tenido seguridad social.

Comprende velación en capilla o domicilio, arreglo estético y embalsamamiento, asesoría para trámites, traslado de hasta 100 kilómetros dentro de la entidad —sujeto a las condiciones del servicio— y un ataúd económico nuevo.

En Mérida, el instituto opera su Velatorio número 5, en la calle 59, entre 80 y 82 del Centro.

La institución también publica tarifas para servicios individuales, lo que permite consultar distintas alternativas. Sin embargo, sus paquetes de cremación no están disponibles en todas las sedes y deben verificarse directamente antes de contratarlos.

La diferencia entre el servicio municipal y el del IMSS ilustra por qué no basta con comparar dos cantidades: uno corresponde principalmente a la cremación y el otro reúne varios componentes del funeral.

El gasto que permanece

Después de la ceremonia aparece una decisión que puede generar pagos durante años: dónde colocar los restos.

Cuando se elige la cremación, las familias pueden conservar las cenizas o solicitar un espacio en un cementerio o recinto religioso.

La información comercial recopilada en Mérida refiere nichos religiosos con precios aproximados de 12 mil a 15 mil pesos, aunque estas cantidades necesitan confirmación directa con cada institución.

En los cementerios municipales existen osarios y criptas sujetos a tarifas, disponibilidad y condiciones de uso.

Para quienes prefieren sepultar el cuerpo, las bóvedas también implican derechos que no siempre equivalen a propiedad permanente.

En determinados espacios municipales se otorgan derechos de uso por periodos establecidos y se exige realizar refrendos para conservarlos.

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Las cantidades dependen del cementerio, el tamaño de la bóveda y la modalidad contratada. Además, las familias deben distinguir el costo inicial del espacio de los pagos posteriores por renovación.

En los panteones privados pueden existir contratos con cuotas de mantenimiento, incluso cuando se anuncia un derecho de uso prolongado.

Por esa razón, la pregunta no debería limitarse a cuánto cuesta adquirir una bóveda o un nicho. También importa saber durante cuánto tiempo se conserva el derecho y qué ocurrirá si dejan de cubrirse los pagos previstos.

Hay apoyos que pocas familias conocen

La revisión de la normativa municipal permitió identificar una alternativa que merece mayor difusión.

El Ayuntamiento de Mérida cuenta con reglas de operación para un programa denominado Servicios Funerarios con Reducción de Tarifas, vigente desde febrero del 2026.

El mecanismo contempla subsidios municipales destinados a disminuir determinados cobros por servicios funerarios.

Su existencia no significa que todos los solicitantes obtengan automáticamente un descuento ni que cualquier gasto funerario esté cubierto.

Las familias deben consultar ante el Departamento de Panteones Municipales los requisitos, los servicios incluidos y el procedimiento para solicitar el beneficio.

El programa agrega una posibilidad especialmente importante para quienes enfrentan una pérdida sin disponer de recursos suficientes.

También existen mecanismos del IMSS relacionados con la ayuda para gastos funerarios, cuyo otorgamiento depende de los requisitos de aseguramiento y de las condiciones legales aplicables.

Son apoyos distintos: contratar un servicio en un velatorio del instituto no implica tener derecho automático a la prestación económica.

Una cuenta que debe explicarse

En la práctica, una despedida puede incluir varios servicios contratados con un mismo proveedor o pagos distribuidos entre funeraria, crematorio y cementerio.

La composición del presupuesto cambia si la familia dispone de una bóveda, elige cremación directa, necesita trasladar el cuerpo desde otra localidad o contrata una ceremonia con servicios adicionales.

También importa si los pagos por el espacio funerario son definitivos, periódicos o sujetos a renovación.

Por eso, antes de contratar resulta conveniente solicitar por escrito el precio total, revisar qué incluye y preguntar expresamente si habrá conceptos adicionales.

Entre los puntos que deben aclararse están el ataúd, la preparación del cuerpo, los traslados, los trámites, la velación, la cremación o inhumación y el destino de los restos.

En los contratos de cementerios también es necesario conocer la duración del derecho de uso, los refrendos y las obligaciones de mantenimiento.

La muerte de un ser querido no permite escoger el momento en que aparecerán esos gastos. Pero conocer las tarifas públicas, los apoyos disponibles y las condiciones de los contratos puede evitar que las familias descubran nuevas obligaciones económicas cuando todavía están atravesando el duelo.

En Mérida, el último adiós no siempre se paga una sola vez.