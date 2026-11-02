Detienen a dos hombres por transportar fauna silvestre sin permisos en Campeche

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal cuando transportaban diversos ejemplares de fauna silvestre sin documentos que acreditaran su legal procedencia y posesión, durante un operativo de inspección instalado sobre la carretera federal Costera del Golfo 180, a la altura de la caseta fitosanitaria de Nuevo Campechito, perteneciente al municipio de El Carmen.

De acuerdo con información de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), los hechos ocurrieron durante un punto de inspección y control preventivo, donde los agentes marcaron el alto a una camioneta Ford Explorer, color gris, con placas de circulación del Estado de México, para realizar una revisión de rutina y verificar que no transportara objetos o mercancías ilícitos.

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Durante la inspección del vehículo, los policías localizaron diversos ejemplares de fauna silvestre, por lo que solicitaron a los ocupantes la documentación correspondiente para acreditar su legal posesión y transporte; sin embargo, los hombres manifestaron que no contaban con los permisos ni documentos para comprobar la procedencia de los animales que llevaban.

Ante esta situación, los ocupantes de la unidad fueron detenidos por los elementos estatales, quienes procedieron al aseguramiento de los ejemplares localizados, así como del vehículo en el que eran transportados.

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Posteriormente, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica de las dos personas.

Los ejemplares también quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, a fin de establecer las condiciones en las que eran transportados y verificar su procedencia, además de determinar si existió alguna conducta constitutiva de delito en materia ambiental.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que estas acciones forman parte de los operativos de vigilancia y control preventivo que se mantienen en distintos puntos carreteros de la Entidad, con el propósito de detectar posibles actividades ilícitas y fortalecer la seguridad en las vías de comunicación del Estado.

El caso quedó en manos de la FGR, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes por el transporte de los ejemplares sin documentación que acreditara su procedencia y legal posesión para manejarlos.