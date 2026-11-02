Advierten en Yucatán sobre riesgos de endeudarse con tarjetas de crédito

Las compras con tarjeta de crédito pueden convertirse en una carga para el presupuesto familiar cuando se acumulan saldos pendientes y se generan intereses, advirtió el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Yucatán, Isaías Marrufo Góngora, quien llamó a evitar deudas innecesarias y revisar las condiciones de los préstamos.

El dirigente pidió que las familias organicen sus gastos, fortalezcan el ahorro y conozcan cuánto deben pagar cada mes antes de asumir nuevos compromisos. Su recomendación se concentra en los créditos sujetos a tasas variables, cuyo costo puede modificarse conforme a las condiciones pactadas.

Marrufo Góngora consideró necesario hablar de las finanzas dentro del hogar y planear el uso de las tarjetas, para impedir que las obligaciones rebasen la capacidad de pago.

Noticia Destacada En Yucatán sale caro hasta morirse: servicios funerarios rondan los 25 mil pesos

“Para las familias hay que hacer un llamado a que cuiden la deuda y cuiden deudas a tasas fijas”, expresó.

Como ejemplo, mencionó préstamos hipotecarios con tasas fijas de entre 10 y 12%, que, según explicó, permiten prever el costo de los intereses. Ese rango corresponde a la referencia ofrecida por el entrevistado y no constituye una cotización aplicable a todos los solicitantes.

Pagar una parte no basta

En las tarjetas es importante distinguir entre mantener la cuenta al corriente y evitar el cobro de intereses. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que el pago mínimo permite conservar vigente la línea de crédito, pero puede prolongar considerablemente la liquidación del adeudo.

Para evitar intereses ordinarios, el usuario debe cubrir el monto señalado en su estado de cuenta como “pago para no generar intereses” a más tardar en la fecha límite correspondiente. Ese importe incluye los consumos exigibles del periodo y, cuando corresponda, las mensualidades de promociones sin intereses.

Noticia Destacada Prevén lluvias dispersas y temperaturas de hasta 37 grados en Yucatán este lunes 2 de noviembre

La fecha de corte cumple otra función: cierra el periodo de registro de movimientos y permite calcular los montos que aparecerán en el siguiente estado de cuenta. Confundir ambas fechas puede dificultar la organización de los pagos.

Recomendó limitar el uso del financiamiento a gastos planeados y necesidades que puedan atenderse sin comprometer las obligaciones del hogar.

El dirigente propuso reservar las tarjetas para situaciones extraordinarias y estrictamente necesarias. Esa es su recomendación de uso; el costo efectivo para cada persona dependerá de las condiciones contratadas y del cumplimiento de sus pagos.