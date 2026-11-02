Día de los Fieles Difuntos en Campeche: Familias acuden al cementerio de San Román para honrar a sus seres queridos

“La muerte no tiene la última palabra, Cristo ha resucitado”, expresó el obispo de Campeche, monseñor José Alberto González Juárez, durante la santa misa por el Día de los Fieles Difuntos que presidió en el cementerio de San Román, donde decenas de campechanas y campechanos se congregaron para honrar la memoria de sus familiares fallecidos.

Antes y después de la homilía, los asistentes aprovecharon para recorrer los pasillos del camposanto, visitar tumbas y osarios, elevar oraciones y recordar a quienes se adelantaron en el camino. En el marco de esta celebración ancestral mexicana, las familias reafirmaron sus lazos afectivos y dedicaron tiempo a quienes, aunque ya no están físicamente, permanecen presentes en sus vidas.

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Durante su mensaje, el prelado sostuvo que el Día de Muertos no debe centrarse en la muerte ni en las representaciones folclóricas que rodean esta tradición, sino en el amor hacia los seres queridos y la esperanza cristiana en la resurrección.

“Los protagonistas son nuestros seres queridos, estos días tienen relevancia porque amamos a nuestros seres queridos y porque los ponemos bajo la mirada de Cristo nuestro Señor”, manifestó al explicar que la celebración católica busca fortalecer la fe en la vida eterna.

González Juárez recordó que los pueblos originarios, entre ellos los mayas, mantenían un vínculo especial con sus difuntos y consideraban que los lazos familiares no se rompían con la muerte. Señaló que esta tradición forma parte de la identidad cultural mexicana, aunque consideró necesario distinguir su valor histórico de las representaciones que colocan a la muerte como figura central.

El obispo reconoció que visitar los cementerios puede provocar tristeza, especialmente entre quienes enfrentan una pérdida reciente, pero subrayó que el propósito no es reabrir las heridas del duelo, sino agradecer por la vida compartida y reconocer las raíces familiares.

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“Venimos a conectarnos con la memoria agradecida de nuestros seres queridos”, expresó, al destacar que esta fecha tiene la capacidad de reunir a familias incluso cuando algunos de sus integrantes viven lejos de Campeche. Asimismo, llamó a los fieles a encomendar a sus difuntos a la misericordia de Dios mediante la oración y la Eucaristía, convencidos de que la resurrección de Cristo representa la esperanza de la vida eterna.

Finalmente, invitó a los asistentes a aprovechar el tiempo, fortalecer sus relaciones y evitar el odio y los rencores, pues, dijo, recordar la muerte también debe ayudar a valorar la vida y a quienes permanecen a nuestro lado.