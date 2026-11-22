Después de participar durante años en la lucha contra una megagranja porcícola en Santa María Chi, el defensor indígena Wilberth Alfonso Nahuat Puc enfrenta una denuncia penal promovida por la empresa y dos resoluciones adversas en su intento por obtener protección federal. Su situación llevó a Greenpeace México a solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La organización ambiental inició una campaña pública para que el máximo tribunal atraiga el caso del también subcomisario de esa comunidad perteneciente al municipio de Mérida, cuya seguridad personal y familiar considera comprometida.

Nahuat Puc ha participado en las acciones emprendidas por los habitantes de Santa María Chi contra la operación de una instalación porcícola de gran escala, a la que atribuyen la contaminación de pozos y cenotes, así como afectaciones a sus recursos naturales.

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La comunidad recurrió a procedimientos legales que consiguieron frenar las actividades de la granja, según el recuento difundido por Greenpeace.

Sin embargo, el conflicto pasó del ámbito ambiental al penal cuando la compañía presentó una denuncia contra el representante comunitario, que incluye acusaciones de privación ilegal de la libertad.

Greenpeace señala que las acciones judiciales son una forma de criminalización destinada a frenar la defensa del territorio y desalentar las denuncias de los pobladores.

Le niegan protección federal

La responsabilidad penal de Nahuat Puc no ha sido establecida en la información difundida por la organización.

Ante los riesgos que denunció enfrentar, el defensor maya solicitó en 2024 su incorporación urgente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instrumento federal destinado a salvaguardar la integridad de quienes enfrentan amenazas relacionadas con sus actividades.

La petición fue rechazada en junio de 2025, bajo el argumento de que la situación derivaba de un conflicto entre particulares, de acuerdo con Greenpeace.

La determinación fue cuestionada por la organización, que considera que las circunstancias no pueden desvincularse de la resistencia comunitaria contra las operaciones de la empresa porcícola.

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Nahuat Puc promovió entonces un juicio de amparo para impugnar la negativa y exigir que se reconociera la relación entre su actividad como defensor ambiental y los riesgos denunciados.

El Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán negó el amparo, con lo que el subcomisario tampoco consiguió por esa vía acceder al mecanismo federal.

Greenpeace reprochó que la resolución no considerara suficientemente el contexto de hostigamiento y violencia que enfrentan las personas defensoras indígenas del territorio en México.

Buscan intervención de ministros

Tras las resoluciones adversas, la organización internacional lanzó una campaña para conseguir que la Suprema Corte analice el expediente.

La petición busca que el máximo tribunal examine los criterios utilizados para negar la incorporación del defensor al sistema de protección, particularmente cuando los riesgos denunciados surgen de controversias entre comunidades indígenas y empresas privadas.

“Hoy, su libertad y seguridad están en riesgo por defender su territorio y los derechos de su comunidad”, afirmó Greenpeace mediante un video difundido en sus redes sociales.

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La organización también manifestó preocupación por la integridad de la familia del subcomisario, ante las consecuencias que, sostiene, ha generado su participación en la resistencia contra la actividad porcícola.

La campaña no significa que la Suprema Corte haya aceptado revisar el expediente ni que exista una resolución favorable al activista.