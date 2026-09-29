Golf con causa en Mérida: Anáhuac Mayab busca 1.2 mdp para su programa de becas

El próximo 22 de noviembre se realizará la sexta edición del Torneo de Golf de la Anáhuac Mayab en Mérida, el cual busca recaudar fondos para el programa de becas "Educar para Transformar".

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El Club de Golf Yucatán "La Ceiba" será la sede de este evento que tendra 144 participantes en dos categorias, comunidad universitaria y público en general.

"Esta beca del 100 por ciento le da la oportunidad a buenos estudiantes de escasos recursos de poder acceder a una educación de calidad ya que no solo es de colegiatura, sino incluye transportación, alojamiento, comida y todo lo que necesiten", comentó Norma Barrera, encargada del programa.

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El formato de competencia será a go go que son equipos de cuatro jugadores donde se toma el.mejor golpe, se tendrá premios en hoyos en uno y en o'yes, se espera trcaudar un millón 200 mil pata esta causa.