Un pescador que presentó síntomas de enfermedad por descompresión durante una jornada de trabajo en altamar recibió atención médica de emergencia por parte de personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Novena Zona Naval, en Yucatán.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió en días pasados, cuando el tripulante realizaba actividades de pesca a unas 32 millas náuticas (59.26 kilómetros) al norte de Dzilam de Bravo. Tras efectuar dos inmersiones, comenzó a presentar malestares asociados con la descompresión, por lo que sus compañeros decidieron trasladarlo de inmediato a tierra firme.

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El pescador llegó a bordo de una embarcación menor tipo IMEMSA procedente de Dzilam de Bravo y posteriormente fue llevado en un vehículo particular al Hospital Naval de Yucalpetén, donde personal médico y de enfermería lo recibió en estado delicado.

En el nosocomio, especialistas realizaron una valoración clínica y aplicaron los protocolos de atención para estabilizarlo. Después de recibir asistencia médica y mejorar su condición, el paciente se retiró por sus propios medios.

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La Marina reiteró su compromiso de brindar auxilio a la comunidad pesquera y puso a disposición de la ciudadanía el número de emergencias de la Novena Zona Naval: 999 960 0682, así como la línea 800 627 4621.