Una góndola de la empresa Bachoco volcó la tarde de este martes 24 de noviembre en la carretera Mérida-Umán, a la altura de la bajada del puente que conecta con el Periférico de Mérida, lo que ocasionó complicaciones a la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del tractocamión al tomar una curva, presuntamente por exceso de velocidad y el peso de la carga, hasta terminar recostado sobre su costado izquierdo.

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Tras el accidente, varias toneladas de alimento para aves quedaron esparcidas a un costado de la vía, mientras que el combustible derramado de los tanques dañados generó otro riesgo para los automovilistas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio y esparcieron aserrín sobre el pavimento para evitar derrapes. No se reportaron personas lesionadas, aunque las maniobras para retirar la pesada unidad provocaron afectaciones viales.