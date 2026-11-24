Daños materiales que podrían superar los 200 mil pesos y sin personas lesionadas fue el saldo de un aparatoso accidente registrado la tarde de este martes en la zona de peaje del libramiento de Felipe Carrillo Puerto, donde un tráiler se estrelló contra un muro de contención.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, en el tramo del libramiento que conecta con la carretera hacia Mérida, cuando el conductor de un tractocamión perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra la estructura de seguridad.

Noticia Destacada Conductor pierde el control de la unidad e impacta con barda perimetral en Felipe Caarrillo Puerto

Tras el reporte del accidente, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del percance, así como deslindar responsabilidades, ya que hasta el momento no se había establecido qué provocó que el operador terminara fuera de su trayectoria.

Al sitio también arribaron paramédicos de la Cruz Roja, delegación Felipe Carrillo Puerto, quienes valoraron al conductor de la pesada unidad y confirmaron que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Las autoridades permanecieron en el lugar para realizar los trabajos periciales y determinar el monto de los daños ocasionados por el impacto.