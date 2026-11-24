Las empresas deberán cumplir con el pago de aguinaldos en tiempo y forma, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y los contratos colectivos, afirmó Luis Briceño Contreras, presidente estatal del Congreso del Trabajo.

El dirigente recordó que esta prestación, respaldada por la legislación y los acuerdos, representa un apoyo importante para los trabajadores durante los gastos de fin de año, además de ser una conquista laboral, por lo que llamó a cuidar este recurso.

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En Yucatán, 1.3 millones de personas estaban ocupadas al segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Inegi. De ese total, el 66.2% trabajaba en el sector privado, que comprende actividades empresariales, comerciales, industriales y de servicios.

El aguinaldo equivale, como mínimo, a 15 días de salario para quienes hayan cumplido un año de servicio. Los trabajadores que no hayan completado ese periodo tienen derecho a recibir la parte proporcional, incluso si ya no laboran en la empresa al momento del pago.

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La LFT establece como fecha límite para cubrir esta prestación el 20 de diciembre.

Por otra parte, Briceño Contreras informó que el próximo 28 de noviembre, a las 10:00 horas, se realizará una conferencia en las instalaciones de la CTM, donde se abordarán temas relacionados con la atención conciliatoria y los conflictos laborales, con la participación de la responsable del área correspondiente del Gobierno del Estado.