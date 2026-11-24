Cerca de 600 trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche, Cecytec, continúan sin recibir el pago del incremento salarial correspondiente a 2026, ni los beneficios económicos de la homologación y renivelación docente, situación que motivó una protesta de brazos caídos en los planteles de la institución, ante la falta de cumplimiento de estos compromisos laborales.

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El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores, SUTCECYTECAM, Aldo Joel Mogollón Díaz, informó que, aunque el Gobierno del Estado envió a la Federación el Anexo de Ejecución modificatorio el pasado 13 de noviembre, los recursos todavía no llegan a la Entidad y, por consiguiente, tampoco a las nóminas de los empleados.

Explicó que están pendientes los recursos para concretar la homologación y renivelación de 79 docentes, además del incremento salarial anual del cuatro por ciento para los trabajadores de Educación Media Superior, por lo que alrededor de 600 empleados siguen a la espera de que se hagan efectivos estos beneficios.

Detalló que primero debe llegar el presupuesto federal al Estado y posteriormente, mediante la Secretaría de Administración y Finanzas, SAFIN, realizarse la dispersión correspondiente. Asimismo, indicó que para cubrir el aumento salarial será necesaria otra modificación al Anexo de Ejecución, en la que se incorporen los tabuladores actualizados.

El dirigente sindical recordó que recientemente, en coordinación con el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche, Sutcobacam, realizaron una protesta de brazos caídos para exigir avances en la firma del documento modificatorio, pues los retrasos administrativos mantienen sin respuesta compromisos que impactan directamente en los ingresos de los trabajadores.

Mogollón Díaz consideró lamentable que los empleados tengan que recurrir a estas medidas para exigir el cumplimiento de sus derechos, cuando debería existir voluntad política y coordinación entre las autoridades estatales y federales para resolver los pendientes.

Precisó que el financiamiento de estos subsistemas educativos se integra en partes iguales, con 50 por ciento de recursos estatales y 50 por ciento federales, por lo que ambas instancias deben asumir su responsabilidad para evitar que los trabajadores continúen sin recibir las prestaciones y el aumento salarial que les corresponden.

JGH