Un conato de incendio registrado la tarde de este martes en un negocio dedicado a servicios de imprenta, ubicado en la Supermanzana 92 de Cancún, provocó la movilización de elementos del cuerpo de Bomberos, Protección Civil y corporaciones policiacas, luego de que se reportara una emergencia por un posible cortocircuito. El incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Miguel Hidalgo, también conocida como Ruta 5, a la altura de la manzana 48, donde se ubica el establecimiento. A través del número de emergencias 911 se recibió el reporte de un incendio al interior del inmueble, por lo que personal del Complejo de Seguridad activó los protocolos de respuesta para atender la situación.

Noticia Destacada Incendio de motocicleta moviliza a los cuerpos de emergencia en la Supermanzana 251 de Cancún

Minutos después, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía arribaron al lugar para verificar lo ocurrido y comenzar con las labores de sofocación. A su llegada, confirmaron que el fuego se encontraba en el interior del negocio, por lo que iniciaron los trabajos para controlar el siniestro y evitar que las llamas se extendieran hacia otras áreas del establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio habría sido ocasionado por un cortocircuito en la instalación eléctrica, aunque esta situación deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.

Gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego fue controlado antes de que ocasionara mayores afectaciones.

Noticia Destacada Falla en la batería provocó el incendio de automóvil en Villas del Mar 2 de Cancún

Durante la atención del reporte también arribaron paramédicos, quienes permanecieron en el sitio por protocolo; sin embargo, no fue necesaria su intervención, debido a que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Una vez concluidas las labores y descartado el riesgo de que el fuego se reavivara, los elementos de emergencia se retiraron del establecimiento. Por su parte, personal de la Dirección de Protección Civil deberá realizar una revisión de las instalaciones eléctricas para determinar las condiciones en las que se encuentra el inmueble y descartar posibles riesgos que pudieran provocar otro incidente.