Con más de 40 actividades gratuitas y 11 árboles navideños distribuidos en distintos puntos de Mérida, el Ayuntamiento iniciará el 26 de noviembre las festividades decembrinas con el programa Mérida Brilla de Corazón, que llevará espectáculos, iluminación y atractivos familiares a espacios públicos de la ciudad y sus comisarías.

La presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, informó que el primer encendido será el 26 de noviembre en el fraccionamiento Del Parque. En los días siguientes se iluminarán otros pinos, entre ellos los de Santa Ana, Juan Pablo II y San Antonio Xluch.

Un día después, a las 18:00 horas, la Plaza Grande estrenará su decoración navideña con un espectáculo sorpresa, cuyos detalles se reservaron para los asistentes.

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Las celebraciones continuarán el domingo 29 en Santa Ana, donde se instalará el árbol que anteriormente ocupaba el Remate de Paseo de Montejo. El cambio obedece a la colocación de una réplica de la Estela 18 de Uxmal en ese espacio. Ese mismo día se estrenará la nueva iluminación del Paseo de Montejo y, a las 18:00 horas, se encenderá el pino del parque de San Cristóbal.

Más espacios iluminados

En este último sitio también se rehabilita el área infantil para mejorar las condiciones de convivencia familiar y recibir a los peregrinos que acudirán al templo durante las celebraciones guadalupanas del 12 de diciembre.

El calendario seguirá el lunes 30, a las 17:00 horas, en el parque de La Visita, en Juan Pablo II; el martes 1 de diciembre, a la misma hora, en la colonia México, y ese día, a las 17:30 horas, en Las Américas.

Sobre este último punto, Patrón Laviada destacó la participación de los vecinos, quienes se organizan para instalar y decorar el árbol.

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El sábado 5 de diciembre, a las 18:00 horas, corresponderá el encendido a El Centenario, mientras que el mercado tendrá su actividad el viernes 11, a las 17:00 horas.

Por último, La Arboleda, en San Antonio Xluch, tendrá un árbol y espectáculos para las familias del Sur. La fecha está pendiente y será anunciada posteriormente.

Cecilia Patrón Laviada resaltó que acercar estas actividades a colonias y comisarías permitirá que más familias disfruten de las celebraciones y que las nuevas generaciones conozcan las tradiciones que dan identidad a Mérida.

Taller de ramadas

En este sentido, comentó que se realizarán talleres de ramadas navideñas: el miércoles 2 de diciembre en el parque del Roble, en el Sur de Mérida; el jueves 3 en Santa Rosa, en la zona Centro-Sur, y el viernes 4, en la Manzana 115. Las actividades terminarán el 27 de diciembre.

“La Navidad es para reunir a las familias, fortalecer los lazos comunitarios y transmitir las tradiciones que forman nuestra identidad; así como para que los jóvenes valoren actividades como las ramadas y que continúen en nuestras colonias y comunidades”, expresó.