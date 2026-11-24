Con una ceremonia realizada en las instalaciones del puerto de abrigo de Yucalpetén, la Secretaría de Marina, a través de la Novena Zona Naval, conmemoró los 201 años de la Consolidación de la Independencia en el Mar, acontecimiento que se recuerda cada 23 de noviembre, cuando también se celebra el Día de la Armada de México.

El acto protocolario contó con la presencia de representantes del Gobierno de Yucatán, así como de autoridades marítimas, civiles y militares que participaron en esta conmemoración, durante la cual se rindieron honores y se dio lectura a la lista de honor de la Heroica Escuela Naval y del Colegio Militar.

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Como parte del programa, se presentó una reseña histórica sobre los acontecimientos del 23 de noviembre de 1825, cuando las fuerzas españolas abandonaron la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, permitiendo que las tropas mexicanas izaran el lábaro patrio y consolidaran el control nacional sobre ese importante punto estratégico, hecho que representó un paso definitivo para reafirmar la soberanía de México en sus aguas.

Durante la ceremonia, el comandante de la Novena Zona Naval, José Carlos Tinoco Castrejón, dirigió un mensaje en el que destacó el patriotismo y la determinación de quienes participaron en aquella gesta, particularmente el capitán Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, cuya intervención y la de sus marinos resultaron fundamentales para concretar la salida de las fuerzas españolas.

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En el marco de esta fecha también se realizó la entrega de ascensos al grado inmediato superior, menciones honoríficas y condecoraciones a elementos de la Armada de México, en reconocimiento a su desempeño, trayectoria y acciones sobresalientes en la institución.

A 201 años de aquel episodio histórico, la Armada recordó el legado de quienes contribuyeron a la consolidación de la Independencia nacional y reiteró su compromiso de fortalecer las capacidades operativas para cumplir con la responsabilidad de proteger la soberanía marítima.