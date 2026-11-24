El Gabinete de Seguridad federal informó este martes 24 de noviembre sobre la detención de Samuel “N”, identificado como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, Sinaloa, y presuntamente vinculado a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

A través de su cuenta oficial de X, las autoridades señalaron que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El detenido estaba considerado como un objetivo prioritario dentro de la estrategia federal para combatir las actividades de organizaciones criminales en la entidad.

¿Dónde fue detenido Samuel “N”, presunto integrante de “Los Mayos”?

La detención se realizó en las inmediaciones de Vado Hondo, municipio de Cosalá, Sinaloa, durante labores de vigilancia terrestre y aérea de las fuerzas federales.

Durante el operativo se aseguró un arma larga, cargadores y droga, de acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad.

Noticia Destacada Morena en el Senado respalda operativo contra “El Chapo Isidro” y lamenta muerte de cuatro militares en Sinaloa

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), en Culiacán, para determinar su situación jurídica.

Gabinete de Seguridad anuncia que mantendrá operativos en Sinaloa

Tras la captura, las autoridades federales reiteraron que continuarán las acciones coordinadas para combatir a las organizaciones criminales que operan en Sinaloa.

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantendremos nuestra presencia en Sinaloa y continuaremos realizando acciones coordinadas para debilitar las estructuras criminales, reducir la violencia y proteger a las familias sinaloenses", señaló la dependencia.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y resultado de los trabajos de inteligencia e investigación, elementos de las Fuerzas Especiales de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, detuvieron a Samuel “N”, objetivo prioritario identificado como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, vinculado a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Durante la operación se aseguró un arma larga, cargadores y droga. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantendremos nuestra presencia en Sinaloa y continuaremos realizando acciones coordinadas para debilitar las estructuras criminales, reducir la violencia y proteger a las familias sinaloenses. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 24, 2026

La detención ocurre en el contexto del reforzamiento de la seguridad federal en la entidad, después de la reciente captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una posible vinculación a proceso de Samuel “N”, quien mantiene su presunción de inocencia.

IO