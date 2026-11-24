Padres de familia de la escuela primaria Nicolás Bravo mantienen cerradas las instalaciones del plantel como medida de protesta, en espera de que las autoridades educativas atiendan sus demandas y ofrezcan una solución definitiva al conflicto por la reubicación de un trabajador de intendencia.

Los inconformes acordaron suspender las actividades escolares y advirtieron que mantendrán la protesta hasta recibir una respuesta favorable de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), pues aseguran que ya están cansados de que los compromisos establecidos anteriormente no se concreten.

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A través de un escrito dirigido a las autoridades educativas, las familias manifestaron que el cierre de la escuela responde a una decisión colectiva y tiene como propósito exigir que se respete la minuta de acuerdos firmada en noviembre de 2025, en la que, según señalan, se estableció la reubicación del trabajador.

Los padres expresaron su rechazo a la posible reincorporación de Antonio T. M. al plantel, al considerar que esto representaría un incumplimiento de los compromisos asumidos con la dependencia estatal y provocaría que nuevamente se genere el conflicto.

Entre sus principales exigencias se encuentran concretar la reubicación definitiva del empleado, garantizar la asignación permanente de personal de intendencia y asegurar condiciones adecuadas de limpieza e higiene para los estudiantes. También solicitaron que la SEGEY emita una respuesta oficial y por escrito sobre las medidas que tomará.

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Las familias señalaron que la incertidumbre ha generado preocupación entre los integrantes de la comunidad escolar, quienes consideran necesario que las autoridades intervengan para evitar que esta situación continúe afectando el desarrollo de las actividades educativas.

Asimismo, reiteraron que no están dispuestas a permitir que el problema vuelva a repetirse, por lo que mantendrán cerradas las instalaciones hasta obtener una solución que dé certeza a los padres de familia.

De esta manera, la primaria Nicolás Bravo permanece bajo protesta, mientras los inconformes esperan que las autoridades educativas atiendan sus planteamientos y cumplan los acuerdos establecidos, pues aseguran que no levantarán el cierre hasta conseguir una respuesta definitiva.