Comitivas de los ejidos Ramonal (Río Hondo) y Sergio Butrón Casas anunciaron que podrían realizar manifestaciones y bloqueos por tiempo indefinido en la carretera a la altura de la localidad de Francisco Villa, así como en las vías del Tren Maya, si las autoridades federales no cumplen con el pago correspondiente a un nuevo avalúo de sus tierras.

Durante un pronunciamiento público en el que participaron decenas de habitantes y ejidatarios, los representantes señalaron que en una mesa de trabajo celebrada el pasado 12 de noviembre en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se otorgó una prórroga de cuatro días para solicitar un nuevo avalúo ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin) y cubrir el monto respectivo.

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Aunque indicaron que de manera informal se les notificó el viernes por la noche que ya existía una cifra a pagar, denunciaron que hasta el lunes no se había realizado el pago ni comprobado el trámite, lo que consideraron un incumplimiento en tiempo y forma.

Los inconformes explicaron que el avalúo vigente no les resulta favorable y exigieron que se aplique un criterio similar al de zonas como Palmar, donde mencionaron referencias cercanas a los 382 mil pesos por hectárea, o a lo pagado en su momento por obras del Tren Maya, recordando que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se habrían pagado 500 mil pesos por hectárea. Argumentaron que sus terrenos cuentan con mayor plusvalía al atravesar dos comunidades y tratarse de tierras de asentamiento humano y reserva.

El movimiento, impulsado por ejidatarios de ambas comunidades y no por las directivas de sus comisariados, mantiene la exigencia de que se respeten acuerdos firmados previamente y se concrete el nuevo avalúo / Especial

Asimismo, los declarantes afirmaron que este conflicto lleva 13 años de lucha visible y se remonta a más de cinco décadas atrás, y reprocharon que no se hayan respetado acuerdos firmados previamente en la Ciudad de México, como el del 14 de octubre, ni lo derivado de una sentencia de magistrado, señalando falta de atención de dependencias locales en Chetumal respecto a gestiones realizadas en el Senado de la República.

En el mensaje se precisó que el movimiento es impulsado por los ejidatarios de Ramonal y Sergio Butrón Casas, mencionando a más de 490 ejidatarios en el caso de Ramonal y no por la directiva del comisariado.

Indicaron además que se gestiona por David Estévez, Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), una reunión en la Secretaría de Gobernación y advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable y la confirmación del pago hacia el Indabin para que corra el plazo del nuevo avalúo, sostendrán su movilización en Francisco Villa.