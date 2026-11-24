Este 24 de noviembre se conmemoran 124 años de la creación del Territorio Federal de Quintana Roo, luego de que en 1902 se publicara el decreto que dio origen a esta entidad política, en un periodo marcado por la resistencia del pueblo maya y la reorganización de la frontera sur de México.

La creación del territorio representó un momento importante en la historia de la región, cuya consolidación estuvo vinculada al desarrollo de Chetumal, fundada inicialmente con el nombre de Payo Obispo el 5 de mayo de 1898 por Othón Pompeyo Blanco.

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Durante las primeras décadas, las actividades económicas como la explotación chiclera y forestal, la pesca y el comercio contribuyeron al crecimiento de las comunidades y al establecimiento de los primeros núcleos poblacionales que dieron forma a la identidad quintanarroense.

Con el paso de los años, el territorio experimentó cambios políticos, económicos y sociales que culminaron el 8 de octubre de 1974, cuando Quintana Roo obtuvo la categoría de Estado Libre y Soberano, con lo que se incorporó formalmente como una de las entidades federativas del país.

Actualmente, el estado está integrado por regiones con características históricas y culturales propias, desde Chetumal y Bacalar hasta Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum, Holbox y Puerto Morelos, además de las comunidades mayas de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

A 124 años de la publicación del decreto, la conmemoración representa una oportunidad para recordar los acontecimientos históricos y las aportaciones de las generaciones que participaron en la construcción de Quintana Roo, así como el papel de las comunidades mayas en la preservación de su identidad cultural.