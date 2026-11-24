La inflación en México alcanzó una tasa anual de 3.96 por ciento durante la primera quincena de noviembre de 2026, impulsada principalmente por el incremento en los precios de la electricidad, el jitomate, el tomate verde y el huevo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado este martes 24 de noviembre, los precios registraron un aumento quincenal de 0.54 por ciento, mientras que la Canasta de Consumo Mínimo presentó un incremento de 0.83 por ciento.

La inflación anual superó el 3.61 por ciento registrado durante el mismo periodo de 2025.

¿Qué productos subieron más de precio en noviembre de 2026?

El Inegi identificó que el tomate verde registró un incremento de 39.31 por ciento, seguido del jitomate, con 28.95 por ciento, y el chile poblano, con 26.97 por ciento, respecto de la quincena anterior.

Otros productos y servicios que registraron aumentos fueron la electricidad, con 20.74 por ciento; el chile serrano, con 17.20 por ciento; el huevo, con 6.59 por ciento; los servicios profesionales, con 6.76 por ciento, y el pollo, con 1.99 por ciento.

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El incremento en las tarifas eléctricas estuvo relacionado principalmente con la conclusión del subsidio de temporada cálida en 11 ciudades del país.

En contraste, entre los productos y servicios que disminuyeron de precio destacaron la cebolla, con una reducción de 16.88 por ciento; la calabacita, con 11.81 por ciento, y el transporte aéreo, con 7.81 por ciento.

¿Qué estados registraron los mayores aumentos de precios?

Sonora encabezó las entidades con mayor inflación quincenal, con 3.51 por ciento, seguido de Sinaloa, con 3.46 por ciento, Baja California Sur, con 1.54 por ciento; Baja California, con 1.27 por ciento, y Morelos, con 0.98 por ciento.

En la primera quincena de noviembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 148.110 y representó un aumento de 0.54% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.96%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.68% subyacente ▪️4.90% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/h0SPLEBon3 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 24, 2026

Por componentes, el índice de precios subyacente disminuyó 0.10 por ciento quincenal, mientras que el no subyacente aumentó 2.72 por ciento.

Dentro de este último, los precios de frutas y verduras crecieron 5.50 por ciento, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 2.35 por ciento.

El Inegi precisó que el INPC mide las variaciones promedio de los precios de bienes y servicios que consumen los hogares mexicanos.

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