El frente frío número Ocho y un canal de baja presión sobre el occidente del mar Caribe provocarán lluvias muy fuertes, con puntuales intensas, en Quintana Roo, principalmente en los municipios del norte del estado, durante este martes 24 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) informó que ambos sistemas ocasionarán cielo medio nublado a nublado, precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y acumulados de entre 75 y 150 milímetros en las zonas donde se registren las lluvias más intensas.

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Para Cancún se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, temperaturas máximas de entre 31 y 33 grados Celsius y una sensación térmica de hasta 36 grados. En Playa del Carmen, el termómetro alcanzará valores similares, mientras que en Puerto Morelos se pronostican máximas de 30 a 32 grados.

En Lázaro Cárdenas se prevé uno de los ambientes más calurosos, con temperaturas de entre 34 y 36 grados y sensación térmica de hasta 39 grados. Isla Mujeres también tendrá precipitaciones fuertes, con temperaturas máximas de 33 a 35 grados.

Para Tulum, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto se pronostican lluvias fuertes con actividad eléctrica y temperaturas máximas de entre 30 y 34 grados. En tanto, en Othón P. Blanco y Bacalar se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes.

En Cozumel se prevén condiciones ligeramente distintas, con lluvias ligeras a moderadas y chubascos dispersos, así como temperaturas máximas de 28 a 30 grados Celsius.

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Respecto a las condiciones marítimas, se esperan vientos del este de aproximadamente 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora en las zonas costeras y oleaje de alrededor de 1.5 metros de altura.

El pronóstico tiene vigencia de las 6:00 horas de este martes 24 de noviembre hasta las 6:00 horas del miércoles 25, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las precipitaciones, posibles encharcamientos, actividad eléctrica y rachas de viento.