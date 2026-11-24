Un presunto conflicto amoroso terminó en daños materiales y una detención en el estacionamiento de la Feria Yucatán Xmatkuil, luego de que un joven de 22 años supuestamente sorprendiera a su novia en compañía de otro hombre y reaccionara lanzando piedras contra dos automóviles.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones de la feria, al sur de Mérida, donde el sujeto habría arremetido contra los vehículos hasta romper sus cristales, lo que llevó a los propietarios a solicitar la intervención de las autoridades.

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Tras el reporte, elementos policiacos acudieron al sitio y detuvieron al joven señalado por ocasionar los daños. Sin embargo, los afectados decidieron no presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, por lo que no se inició un procedimiento por ese motivo.

Finalmente, el muchacho quedó detenido únicamente por alterar el orden público, mientras que los propietarios de los automóviles manifestaron que asumirían los gastos de reparación.