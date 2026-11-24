Dos personas de nacionalidad cubana fueron localizadas durante operativos de revisión migratoria realizados en los municipios de Maxcanú y Halachó, Yucatán, donde elementos de la Secretaría de Marina brindaron apoyo de seguridad perimetral a las autoridades encargadas de las inspecciones.

De acuerdo con la Novena Zona Naval, las acciones se llevaron a cabo en días pasados en puestos de control instalados en ambos municipios. Durante la revisión de autobuses de pasajeros que viajaban desde Ciudad de México y Villahermosa con destino a Mérida, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) identificó a una mujer de 21 años y a un hombre de 33, ambos de origen cubano.

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Las dos personas no presentaron documentos que acreditaran su estancia regular en territorio mexicano, por lo que fueron trasladadas a las instalaciones del INM en Mérida para realizar los procedimientos administrativos correspondientes.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, la Policía Estatal de Investigación y el Instituto Nacional de Migración.

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La Marina informó que estas acciones forman parte de los trabajos coordinados de vigilancia y seguridad, así como de la atención a personas extranjeras, con respeto a sus derechos humanos.