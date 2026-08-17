¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este lunes 17 de agosto? Procivy alerta por posibles tormentas HOY

Las lluvias continuarán este lunes 17 de agosto en distintos puntos de Yucatán debido a la combinación de varios sistemas atmosféricos que favorecerán precipitaciones de diversa intensidad.

De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy), se esperan lluvias muy fuertes en algunas zonas, además de actividad eléctrica y rachas de viento.

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La circulación de una Baja Presión en altura, el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada provocarán condiciones de inestabilidad atmosférica, por lo que las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la tarde.

¿Dónde lloverá este lunes en Yucatán?

Procivy pronostica lluvia muy fuerte, acompañada de rachas de viento y actividad eléctrica, en Tizimín, Calotmul, Espita, Sucilá, Dzoncauich, Temax y sus alrededores.

En el sureste de Yucatán, se esperan precipitaciones en Tekax, Oxkutzcab, Ticul, Peto, Akil, Tzucacab, Maní, Tekit, Muna, Santa Elena, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Mayapán, Sacalum, Teabo y Tixméhuac.

Para el suroeste, las lluvias alcanzarían Maxcanú, Celestún, Halachó, Kopomá, Chocholá, Opichén, Samahil, Kinchil, Santa Elena, Muna y Sacalum.

Mientras que en el noroeste, incluido Mérida, se pronostican precipitaciones en Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

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En el centro del estado, las lluvias se prevén en Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

¿A qué hora lloverá en Yucatán?

El pronóstico de Procivy señala condiciones favorables para lluvias durante el transcurso de la tarde, con posibilidad de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en municipios del sureste, suroeste, centro y noroeste del estado.

En las zonas donde se registren las lluvias más fuertes podrían presentarse actividad eléctrica y rachas de viento superiores a 60 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente al conducir o permanecer en espacios abiertos.

¿Qué temperatura habrá este lunes?

Aunque se esperan lluvias, el ambiente será muy caluroso. Las temperaturas máximas estarán entre 36 y 39 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera oscilarán entre 30 y 32 grados.

El viento será del este de 10 a 20 km/h durante la mañana y cambiará al este y noreste por la tarde, con rachas de 30 a 40 km/h en la costa y superiores a 60 km/h en zonas de lluvia.

En el litoral yucateco se prevé además oleaje de alrededor de 1.5 metros de altura, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas antes de realizar actividades en el mar.