El Tren Maya anunció una tarifa de 55 pesos para viajar desde Umán hasta Mérida, como parte de una promoción dirigida a las personas interesadas en visitar la Feria Xmatkuil.

La información fue difundida a través de las redes sociales de la empresa, donde se destacó que el costo corresponde al servicio local en asiento turista. La publicación invita a los usuarios a aprovechar el traslado ferroviario para acudir a esta celebración.

En su mensaje, el Tren Maya también resaltó algunos de los atractivos de la feria, entre ellos los juegos mecánicos y la oferta de antojitos, que forman parte de las actividades para los visitantes.

Con esta promoción, la empresa busca acercar el servicio ferroviario a quienes se trasladan desde Umán hacia la capital yucateca para disfrutar de la Feria Xmatkuil.