Las lluvias registradas durante este martes 24 de noviembre provocaron inundaciones en distintos puntos de Cancún, donde el nivel del agua acumulada complicó la circulación vehicular y generó afectaciones para automovilistas y motociclistas.

Algunas vialidades y áreas de estacionamiento registraron encharcamientos que alcanzaron niveles cercanos a las banquetas.

Noticia Destacada Lluvia provocó encharcamientos y tránsito lento en distintos puntos de Cancún

Las condiciones de las calles obligaron a los conductores a reducir la velocidad para avanzar entre el agua acumulada, mientras que el tránsito se vio afectado en algunas de las principales zonas de la ciudad.

Las precipitaciones también ocasionaron medidas preventivas y cierres viales ante los riesgos para quienes circulaban por las zonas afectadas.

Conductores tomaron precauciones al circular por las calles / Liza Vera

Región 201, Villas Otoch Paraíso, Villas del Mar y Zona Hotelera, entre las zonas afectadas

En la Región 201 de Cancún se reportaron inundaciones derivadas de las precipitaciones, mientras que en Villas Otoch Paraíso, ubicada en la Supermanzana 259, las áreas de estacionamiento y avenidas cercanas presentaron acumulaciones de agua casi al nivel de las banquetas.

En esta última zona, los conductores, principalmente motociclistas, enfrentaron dificultades para transitar debido a la cantidad de agua sobre las vialidades, por lo que tuvieron que avanzar lentamente para evitar incidentes.

Transeúntes usaron paraguas, impermeables y bolsas de basura para protegerse / Liza Vera

Otra de las zonas afectadas fue Villas del Mar, donde la avenida Isla Aruba presentó inundaciones considerables. En el lugar se reportó el levantamiento de entre seis y ocho coladeras, situación que representa un peligro para los vehículos que circulan por la vialidad, debido al riesgo de caer en los registros abiertos o desplazados. Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para atender la situación.

Por otra parte, en la Zona Hotelera de Cancún las lluvias también ocasionaron afectaciones a la circulación vehicular. Camiones de transporte de personal, unidades de transporte público y automovilistas avanzaron a baja velocidad debido al nivel del agua acumulada en algunos tramos.

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Asimismo, se reportó el cierre del Puente Nichupté como parte de las medidas ante las condiciones generadas por las lluvias.

El tránsito en distintos sectores de Cancún se vio comprometido por las precipitaciones, por lo que se pidió a los conductores extremar precauciones al circular por las vialidades afectadas.