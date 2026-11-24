Una nueva protesta de trabajadores del Hospital Agustín O’Horán provocó afectaciones a la circulación este martes 24 de noviembre, luego de que decenas de empleados bloquearan ambos sentidos del Anillo Periférico Sur de Mérida para exigir el cumplimiento de diversas demandas laborales.

Los manifestantes señalaron que todavía no reciben el pago correspondiente a los uniformes de 2025 y 2026. También denunciaron la falta de medicamentos en el nosocomio, situación que, aseguran, afecta las condiciones en las que desempeñan sus labores.

Noticia Destacada Maniobras peligrosas de conductor encienden las alarmas en Las Américas de Mérida

Entre sus exigencias también se encuentran la ampliación del estacionamiento, más unidades del sistema Va y Ven para facilitar sus traslados y la instalación de checadores en los accesos del hospital.

La movilización generó congestionamiento vehicular en uno de los principales circuitos de la capital yucateca. Los trabajadores advirtieron que podrían extender el bloqueo a la totalidad del Periférico si las autoridades no atienden sus peticiones.