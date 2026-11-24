La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, relevó de su cargo a Rodrigo Arredondo López como director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), luego de la controversia generada por la boda de su hija en un exclusivo complejo turístico de Yucatán.

La celebración se prolongó durante tres días en el hotel Chablé Yucatán, un resort de cinco estrellas ubicado en una antigua hacienda henequenera del siglo XIX, restaurada en el municipio de Chocholá.

El festejo provocó cuestionamientos sobre los gastos y el origen de los recursos utilizados, debido a los principios de austeridad promovidos por Morena, partido en el que milita el ahora exfuncionario.

¿Cómo es la hacienda de Yucatán donde se celebró la boda?

El hotel Chablé Yucatán es un complejo turístico de lujo ubicado en Chocholá, cerca de Mérida, que ocupa las instalaciones restauradas de una antigua hacienda henequenera.

El establecimiento cuenta con villas privadas, albercas, spa y restaurantes de alta cocina. En este lugar se celebró durante tres días la boda de la hija de Rodrigo Arredondo López.

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Ante las críticas, el exdirector del Conalep negó haber utilizado recursos públicos para financiar la celebración y aseguró que los gastos fueron cubiertos principalmente por los novios y la familia del esposo.

¿Quién sustituirá a Rodrigo Arredondo en el Conalep Morelos?

Tras la salida de Arredondo López, la gobernadora Margarita González Saravia designó a Rodrigo Salomón Pérez Hernández como encargado de despacho del Conalep Morelos, en presencia de la secretaria estatal de Educación, Karla Aline Herrera Hernández.

Pérez Hernández es doctor en Historia por El Colegio de México, académico de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

🔵 ARREDONDO SE DEFIENDE POR BODA DE SU HIJA Y DEJA SU CARGO EN MANOS DE LA GOBERNADORA Luego de las críticas por la costosa celebración matrimonial de su hija en Yucatán, Rodrigo Arredondo López aseguró que no utilizó dinero público y que la familia del novio fue la que asumió la mayor parte de los gastos. El actual director del Conalep Morelos calificó la polémica como un ataque político y acusó a sus opositores de afectar a su familia para emprender una campaña de desprestigio. Arredondo informó que pondrá su renuncia a disposición de la gobernadora, quien tendrá la última palabra sobre su permanencia en la institución. — Nuestras Noticias Morelos (@NNMorelos) November 23, 2026

La mandataria estatal destacó su experiencia en educación media superior y señaló que contribuirá al fortalecimiento de la formación profesional de los jóvenes morelenses.

Arredondo López, quien gobernó Cuautla entre 2022 y 2024, había puesto previamente su renuncia a disposición de la gobernadora, antes de que se formalizara el relevo en la dirección del Conalep.

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