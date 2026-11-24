Luego de días de incertidumbre y especulaciones sobre su futuro artístico, el cantante mexicano Carlos Rivera reapareció ante los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México tras someterse a una microcirugía laríngea en Boston, Estados Unidos.

El aclamado artista apareció en la capital del país portando cubrebocas negro, gafas oscuras y bajo estricta prescripción médica, el intérprete confirmó que la operación fue un éxito, aunado a esto, habló de su estado de salud y compartió algunos detalles sobre su recuperación.

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¿Cómo se encuentra Carlos Rivera tras su operación?

Debido a la naturaleza de la intervención que fue realizada para atender un pólipo con hemorragia leve en la cuerda vocal izquierda, el cantante tiene estrictamente prohibido emitir sonidos. Ante el abordaje de la prensa, Carlos Rivera respondió utilizando lenguaje de señas, gestos de asentimiento y una nota desplegada en la pantalla de su teléfono celular.

"Gracias a Dios todo salió bien. Solo tengo que guardar reposo vocal absoluto por varias semanas", se leía en el mensaje escrito que el cantante mostró a las cámaras para tranquilizar a sus seguidores y descartar cualquier rumor sobre un posible retiro de los escenarios.

Previamente, a través de sus redes sociales, el también actor agradeció las muestras de cariño y oraciones del público, asegurando que seguirá al pie de la letra las indicaciones de los especialistas que lo atendieron en Massachusetts. El cantante señaló que su estado de salud es estable y solo queda guardar reposo.

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