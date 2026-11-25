El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la entrega de la rehabilitación integral y el nuevo domo del parque en el fraccionamiento Juan Pablo II, en Mérida, el 25 de noviembre de 2026.
La obra responde a una petición realizada por los vecinos durante los encuentros ciudadanos Diálogos con el Pueblo y forma parte de las estrategias Renacimiento Maya y Plan Bienestar Mérida.
Los trabajos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB) y el Inccopy abarcan: Construcción de 823 metros cuadrados dentro de un área total rehabilitada de 2,611 metros cuadrados.
También la instalación de una estructura metálica con cubierta para proteger del sol y la lluvia, renovación de pisos de concreto, aplicación de pintura deportiva y colocación de tableros nuevos de básquetbol.
Además de la colocación de seis luminarias para uso vespertino y nocturno, rehabilitación de andadores, malla ciclónica perimetral y una bodega para material deportivo.