El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la entrega de la rehabilitación integral y el nuevo domo del parque en el fraccionamiento Juan Pablo II, en Mérida, el 25 de noviembre de 2026.

La obra responde a una petición realizada por los vecinos durante los encuentros ciudadanos Diálogos con el Pueblo y forma parte de las estrategias Renacimiento Maya y Plan Bienestar Mérida.

Los trabajos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB) y el Inccopy abarcan: Construcción de 823 metros cuadrados dentro de un área total rehabilitada de 2,611 metros cuadrados.

Entregamos el domo del parque de Juan Pablo II, una petición que escuchamos en los Diálogos con el Pueblo y que hoy es una realidad. Ahora las familias cuentan con un espacio techado, iluminado y renovado para practicar deporte y convivir. Recordamos con cariño a don Manuel, quien impulsó esta solicitud, y reconocemos la perseverancia del entrenador Ezer Abraham. Escuchar a nuestra gente y cumplir con su palabra es la forma de seguir trabajando por Yucatán. — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 26, 2026

También la instalación de una estructura metálica con cubierta para proteger del sol y la lluvia, renovación de pisos de concreto, aplicación de pintura deportiva y colocación de tableros nuevos de básquetbol.

Además de la colocación de seis luminarias para uso vespertino y nocturno, rehabilitación de andadores, malla ciclónica perimetral y una bodega para material deportivo.