Tres menores de 8, 7 y 4 años fueron auxiliados por cuerpos de emergencia luego de registrarse un incendio al interior de una casa habitación ubicada en el fraccionamiento Pescadores en Playa del Carmen, incidente en el que los infantes resultaron con quemaduras de primer grado en los brazos.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro movilizó de manera inmediata a las corporaciones de seguridad y rescate tras recibirse el llamado de alerta. Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realizaba recorridos de vigilancia en las inmediaciones acudió como primer respondiente al percatarse de la emergencia, logrando intervenir de forma oportuna para poner a salvo a los tres niños y alejarlos de la zona de riesgo antes de que las llamas consumieran mayor parte del inmueble.

Minutos después arribaron al sitio unidades de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos. Mientras los ‘tragahumo’ desplegaron las líneas de ataque para sofocar el fuego, realizar labores de extinción y proceder al enfriamiento de la estructura con el objetivo de evitar la propagación hacia predios colindantes, el personal paramédico procedió a valorar a los menores afectados.

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Tras la revisión física, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que los tres niños presentaban quemaduras superficiales de primer grado en las extremidades superiores, por lo que se les brindó atención médica prehospitalaria en el lugar para estabilizarlos y curar las lesiones, sin que su estado de salud representara un peligro mayor.

Una vez controlada la situación y mitigados los riesgos en el domicilio, al lugar acudió personal del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), instancia que asumió el resguardo y acompañamiento integral de los menores conforme a los protocolos establecidos para garantizar su integridad y determinar la situación en la que se encontraban al momento del siniestro.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las causas que originaron el fuego en la vivienda.