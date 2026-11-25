El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, designó a Edith Guadalupe Trujeque Jiménez como la nueva directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán.

El mandatario estatal informó sobre la designación destacando la experiencia de la funcionaria en la gestión pública y coordinación de equipos para fortalecer la atención social hacia sectores vulnerables.

Nombré a la Lic. Edith Guadalupe Trujeque Jiménez como nueva Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán. Edith se ha desempeñado como Diputada Local por el IV Distrito de Mérida y ha colaborado en el ICATEY, donde participó en la dirección y gestión de proyectos. Estoy seguro de que su experiencia en el servicio público y la coordinación de equipos será de gran valor para fortalecer el trabajo de esta institución. Le deseo mucho éxito en esta nueva responsabilidad en favor de las familias yucatecas. — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 26, 2026

"Nombré a la Lic. Edith Guadalupe Trujeque Jiménez como nueva Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán", expresó el gobernador.

"Edith se ha desempeñado como Diputada Local por el IV Distrito de Mérida y ha colaborado en el ICATEY, donde participó en la dirección y gestión de proyectos. Estoy seguro de que su experiencia en el servicio público y la coordinación de equipos será de gran valor para fortalecer el trabajo de esta institución", añadió.

Y cerró: "Le deseo mucho éxito en esta nueva responsabilidad en favor de las familias yucatecas".

Cabe mencionar que Trujeque Jiménez sustituye en el cargo a Eduardo José Cervantes Domínguez, quien había sido nombrado apenas el 13 de octubre tras la renuncia de Raúl Osorio Alonzo.