Una adolescente de 16 años y una bebé de siete meses son buscadas en el municipio de Candelaria, Campeche, luego de que ambas fueran reportadas como desaparecidas tras ser vistas por última vez en un domicilio de la colonia Nueva Creación.

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De acuerdo con el boletín emitido por la Comisión Local de Búsqueda de Personas, Rosa Yanely López Velázquez, de 16 años, y Nayely Danae López Velázquez, de siete meses, fueron vistas por última vez el pasado 24 de noviembre de 2026, alrededor de las 6:38 de la mañana.

Al momento de su desaparición, Rosa vestía un short negro, una blusa café de tirantes y chanclas moradas. Como seña particular, tiene un piercing en el lado derecho de la nariz.

La adolescente es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.55 metros, tiene tez morena, rostro ovalado, ojos negros, nariz recta, labios delgados y cabello negro, lacio y hasta los hombros.

Por su parte, Nayely Danae tiene tez blanca, rostro redondo, ojos negros, nariz ancha, boca pequeña, labios delgados y cabello negro, lacio, corto y con fleco. Como seña particular, cuenta con un arete en la oreja derecha.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas emitió un boletín para solicitar apoyo ciudadano.

¿Dónde reportar información sobre las desaparecidas en Candelaria?

La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita conocer el paradero de ambas.

En caso de contar con datos que puedan ayudar a localizarlas, se puede llamar o enviar un mensaje de WhatsApp al 981 107 0768, así como comunicarse al teléfono 981 811 0346.

También se puede contactar a la Comisión mediante su página de Facebook, CLBPCampeche, o a través de los correos electrónicos clbp@segobcampeche.gob.mx y clbpcampeche@gmail.com.

JGH