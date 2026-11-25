Dos exalcaldes de la costa yucateca enfrentan acciones por decisiones tomadas durante sus gobiernos. En Progreso, el Tribunal de Justicia Administrativa abrió un procedimiento contra Julián Zacarías Curi por un permiso que el Cabildo concedió a un restaurante a solicitud de su hijo. En Telchac Puerto, el Ayuntamiento denunció ante la Fiscalía Anticorrupción presuntas irregularidades en la gestión de Juan Alfredo Marrufo Díaz, a la que atribuye gastos sin comprobar por más de 30 millones 900 mil pesos.

El permiso del malecón

El 25 de septiembre del 2023, mientras Zacarías Curi presidía el Ayuntamiento de Progreso, el Cabildo autorizó el funcionamiento definitivo de Toast and Coast, un restaurante de la plaza Paseo Malecón, junto al Museo del Meteorito. Según el acta citada en la denuncia, Jesús Alejandro Zacarías Gutiérrez presentó la solicitud como representante de la empresa.

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El expediente señala que el entonces alcalde habría intervenido en la autorización para favorecer intereses económicos de su familia. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió el caso al Tribunal por presunto tráfico de influencias. El procedimiento también incluye a Patricia Guadalupe Rosado González, quien ocupaba la sindicatura, y a regidores del periodo 2021-2024.

El caso se originó con una denuncia anónima presentada el 17 de septiembre del 2025. El Congreso estatal envió el escrito a la Auditoría, que lo recibió el 2 de octubre y lo turnó a su unidad investigadora cinco días después. La remisión del expediente al Tribunal se dio a conocer ante la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso de Yucatán.

Gastos sin comprobar

En Telchac Puerto, el Cabildo acordó por unanimidad emprender acciones legales el 30 de octubre. La síndica Alba Cetina Chan presentó la primera denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. El escrito se refiere a gastos de enero a agosto del 2024 que, según el Ayuntamiento, quedaron sin comprobar ante la ASEY y forman parte del monto atribuido a la gestión de Marrufo Díaz.

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En una denuncia posterior, el gobierno municipal señaló posibles sobrecostos y trabajos presuntamente cobrados sin ejecutarse. Entre las obras cuestionadas figura la construcción de un parque. Los señalamientos incluyen al exalcalde y a quienes encabezaron la Tesorería y la Dirección de Obras Públicas en la gestión 2021-2024.

La Fiscalía investiga por separado un convenio que Marrufo Díaz habría firmado al final de su gestión sin autorización del Cabildo. El documento habría permitido a un complejo de departamentos conservar indefinidamente la tarifa de agua potable vigente en el 2024. La empresa invocó ese acuerdo para impugnar el incremento que intentó aplicar el actual Ayuntamiento.