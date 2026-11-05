Denuncian al exalcalde de Telchac Puerto, Alfredo Marrufo, por presunto desvío de más de 22 millones de pesos

El Ayuntamiento de Telchac Puerto presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado en contra del expresidente municipal Alfredo Marrufo Díaz, así como del extesorero y otros exfuncionarios de la administración 2021-2024, por un presunto desvío de recursos públicos de más de 22 millones de pesos, monto que no ha sido aclarado.

La denuncia fue formalizada el martes por la tarde por la síndica, Alba del Rocío Cetina Chan, en cumplimiento del acuerdo aprobado por unanimidad durante la sesión de Cabildo celebrada el pasado 30 de octubre.

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Según un comunicado oficial del ayuntamiento, la acción legal deriva de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2024, las cuales no habrían sido solventadas por el exalcalde ni por el extesorero municipal.

“Vengo a presentar la denuncia por los recursos no acreditados por la administración anterior”, declaró la síndica al acudir ante la dependencia investigadora.

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Las autoridades municipales señalaron que los regidores acordaron emprender acciones legales con el propósito de recuperar recursos que, según los señalamientos contenidos en las observaciones, habrían sido desviados en perjuicio del patrimonio del municipio y de los habitantes de Telchac Puerto.

El caso cobra relevancia política debido a que Marrufo Díaz, quien encabezó la administración municipal bajo las siglas del PRI, actualmente busca regresar a la presidencia municipal como aspirante de Morena.