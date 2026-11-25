Trabajadores del Hospital Agustín O’Horán cumplieron 18 horas de protesta la mañana de este miércoles 25 de noviembre, con el bloqueo de ambos cuerpos de circulación del Periférico Sur de Mérida, a la altura del kilómetro 7.

La manifestación comenzó para exigir el pago pendiente de uniformes correspondientes al periodo 2025-2026, además de denunciar el desabasto de medicamentos en el nosocomio.

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Entre sus demandas también se encuentran la ampliación del estacionamiento, la incorporación de más unidades del sistema de transporte Va y Ven y la instalación de checadores para el personal.

Hasta la mañana de este miércoles, los trabajadores continuaban con el cierre de la vialidad en los carriles interiores y exteriores, lo que ha provocado afectaciones para los automovilistas que circulan por la zona.

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Ante el bloqueo, quienes necesitan rodear el tramo afectado deben atravesar parte de la ciudad o utilizar la ruta alterna que conecta desde Santa Cruz hasta La Guadalupana.

La protesta se mantiene activa mientras los empleados esperan una respuesta a sus exigencias.