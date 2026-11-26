El paso del frente frío número 8 ocasionó un aumento en el nivel del mar y afectaciones en cinco puertos de la costa de Yucatán, durante la tarde y noche del martes. La fuerza de los vientos del norte y el oleaje provocaron que el agua ingresara a calles e incluso alcanzara algunas viviendas.

Los reportes señalan que las mayores afectaciones se registraron en El Cuyo, Río Lagartos, San Felipe, Dzilam de Bravo y Progreso. En el primero, la creciente rebasó el muro de contención de la dársena y arrastró algunas lanchas hasta la vía pública, mientras que en San Felipe varias calles quedaron inundadas.

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En Río Lagartos también se reportaron encharcamientos, aunque en San Felipe el nivel del agua comenzó a descender paulatinamente después del paso del fenómeno meteorológico. En Progreso, el incremento del nivel del mar y el fuerte oleaje también generaron preocupación entre habitantes y visitantes de la zona costera.

Hasta el momento, los reportes disponibles no señalan personas lesionadas. Sin embargo, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) previó que el nivel del mar podría continuar aumentando durante las siguientes 24 horas, por lo que se mantienen las medidas preventivas.

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¿Cuáles son los 11 puertos cerrados?

Ante las condiciones marítimas, se mantiene la restricción a la navegación de embarcaciones menores en 11 puertos de Yucatán:

Progreso

Las Coloradas

Río Lagartos

El Cuyo

Celestún

Sisal

Telchac

San Felipe

Yucalpetén

Chuburná

Dzilam de Bravo

Las restricciones buscan prevenir incidentes en el mar mientras persistan los efectos del frente frío. Por ello, se recomienda a pescadores y habitantes de las comunidades costeras mantenerse atentos a los avisos de las autoridades y evitar salir a navegar hasta que las condiciones lo permitan.