La noche de Asamblea en La Granja VIP terminó con cuatro granjeros nominados, entre ellos Kevyn Bicolor que hasta el momento es uno de los participantes con más apoyo del público, lo mismo que Manelyk que está en la tabla de nominados.
Los otros nominados fueron Mono Osuna y Niurka, dos personajes que han protagonizado varias polémicas y enfrentamientos a lo largo de la segunda temporada del reality show.
La noche se tornó complicada después de que en los enfrentamientos cara a cara salieron varias acusaciones. Uno de ellos fue el de Niurka con Mono Osuna, con Manelyk, incluso con Ivonne Montero.
Con la suerte del Huevo, Julio Camejo salió de la tabla de nominación y entró la propia Mane que buscará seguir en la competición.