Un incendio en una vivienda de la avenida Politécnico, en la Supermanzana 517, causó alarma entre los habitantes del lugar poco antes del amanecer de este jueves, cuando el fuego envolvió una gran cantidad de objetos que se encontraban acumulados en la entrada del inmueble.

La situación de emergencia se registró alrededor de las 6:15 horas en una zona del fraccionamiento Barrio Maya, a unos metros de la esquina con la avenida 135.

Noticia Destacada Vehículo terminó en pérdida total tras incendiarse en la Supermanzana 92 de Cancún

Las llamas iniciaron presuntamente en el área de la banqueta, frente al domicilio, donde había un refrigerador y artículos de plástico, metal y madera, los cuales se encontraban acumulados en el lugar para posibles actividades de reciclaje.

Los primeros reportes señalaron que no había nadie en la vivienda y que aparentemente el fuego habría sido provocado de manera intencional, sin que se hayan precisado las causas del incendio.

Ante el llamado de auxilio, elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Protección Civil arribaron al lugar para iniciar las labores de sofocación, sin que se reportaran personas lesionadas.