En el estadio BBVA y con 10 hombres, el Monterrey del entrenador argentino Matías Almeyda conservó el empate 0-0 ante el América dirigido por el uruguayo Guillermo Almada.

Los Rayados del Monterrey sufrieron la expulsión del lateral derecho Ricardo Chávez al minuto 11, por una dura falta sobre el colombiano Óscar Perea.

Las Águilas del América dominaron la primera mitad y tuvieron cinco remates a puerta que fueron detenidos por el portero Luis Cárdenas.

En el segundo tiempo, el guardameta regiomontano de 33 años registró cuatro atajadas más.

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"Hicimos al arquero figura, pero nos llevamos un resultado positivo, por más que queríamos y buscamos ganar. Tuvimos el protagonismo y el control desde el principio", apuntó Almada.

Esta eliminatoria se cerrará el sábado en el estadio Banorte. El empate global le daría el pase al América, que fue tercero en la fase regular, mientras que el Monterrey quedó sexto.

"Me hubiese gustado ver el once contra once porque arrancamos realmente bien, pero dejamos la serie abierta con diez, supimos jugar un partido de eliminatoria y eso me deja tranquilo y con esperanza", agregó Almeyda.

El jueves se pondrán en marcha las otras series de cuartos de final. El líder Guadalajara visitará al Pachuca y el León recibirá al campeón Cruz Azul.