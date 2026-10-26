Huacho Díaz Mena nombra a Maribel Chuc Ayala como nueva secretaria de Ciencia y Tecnología de Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció este lunes 26 de octubre el nombramiento de la diputada local Maribel del Rosario Chuc Ayala como próxima titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), cargo que asumirá a partir del 1 de noviembre de 2026.

Noticia Destacada Joaquín Díaz Mena encabeza la ceremonia de imposición de cofias e insignias a estudiantes de Enfermería del Bachillerato Baillères

Chuc Ayala es actualmente diputada de Morena por el Distrito XVI, con cabecera en Izamal, en la LXIV Legislatura del Congreso de Yucatán. Además, preside la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología, desde donde ha participado en asuntos relacionados con el sector educativo y el desarrollo científico del estado.

Al dar a conocer la designación, Díaz Mena destacó la experiencia de la legisladora como docente, su trayectoria dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su participación en el Congreso local, antecedentes que, señaló, contribuirán al desempeño de sus nuevas responsabilidades.

Nombré a la maestra Maribel del Rosario Chuc Ayala como nueva titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, cargo que asumirá el próximo 1 de noviembre. Su experiencia como docente, su trayectoria en el SNTE y su labor como diputada local le brindan conocimientos que contribuirán al desempeño de esta nueva responsabilidad. Le deseamos éxito en esta nueva encomienda. — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) October 26, 2026

El nombramiento forma parte de los cambios en el gabinete estatal ante la salida de funcionarios que han manifestado su intención de participar en el proceso electoral de 2027. Chuc Ayala llegará a la dependencia que encabezaba Mirna Manzanillo Romero, quien ha expresado su interés en buscar la candidatura a la presidencia municipal de Tekax.

JGH