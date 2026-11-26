MÉRIDA, Yucatán. En un kilometrico partido de dos horas y 20 minutos, la francesa Ksenia Efremova se metió a la ronda de semifinales de la Copa Mundial Yucatán de Tenis J500 en la cancha estadio del Club Campestre.

La sembrada dos del torneo tuvo que emplearse a fondo para venir de atras ante una muy complicada húngara Lujza Beviz (7) a quien venció 3-6, 7-6 (2) y 6-0.

“Fue un partido conplicado, la rival fue dificil, no tuve mi mejor dia pero en ningún momento bajé los brazos y seguí luchando lo que me llevó a la victoria que fue lo importante” comentó Ksenia al termino del partido.

La gala tuvo muchos problemas con su saque en el primer set, haciendo mucha doble falta, lo que le llevó a perder sus primeros dos servisios; en el segundo tuvo que luchas varias veces contra corriente para rescatarlo en muerte súbita y el teecero simplemente due una aplanadora dentro de la arcilla.

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La otra francesa con vida, Nehira Sanon derrotó 6-4, 4-6 y 7-5 a la japonesa Sakino Miyazawa (8) en lo que fue una de las sorpresas de la jornada. Por su parte, bosnioherzegovina Tea Kovacevic demostró tener un saque implacable y mucho juego profundo para derrotar sin muchas dificultades a la uzbeca Aleksandra Barmicheva con parciales de 6-1 y 6-1.

Tea es considerada una de las grandes promesas del tenis europeo, a su corta edad de 16 años ya juega algunos partidos del circuito profesional, especialmente torneos ITF y WTA125 donde tiene record en este 2026 de nueve victorias y 13 derrotas.

(Marco Sánchez Solís)