El conductor Ricardo B. U., señalado como presunto responsable del accidente en el que murió una joven estudiante en la carretera Mérida-Progreso, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena, todos cometidos por culpa. Además, continuará en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

Noticia Destacada Se queda en prisión Ricky por muerte de joven en la Mérida-Progreso

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre, cuando el imputado presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre la carretera Mérida-Progreso y colisionó contra un automóvil. El impacto provocó que otras unidades se vieran involucradas en el accidente, incluso vehículos que transitaban en sentido contrario con dirección al puerto.

Como consecuencia del choque, una joven conductora perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas. Además, varios vehículos registraron cuantiosos daños materiales. Por estos hechos, Ricardo B. U. enfrenta cargos por homicidio, dos delitos de lesiones y tres de daño en propiedad ajena.

Durante una audiencia en el Juzgado Primero del Primer Distrito Judicial, con sede en Mérida, la Fiscalía General del Estado presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso. La autoridad judicial concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la prisión preventiva justificada, por lo que el acusado permanecerá privado de su libertad mientras continúa el proceso.

JGH