Una movilización de los cuerpos de seguridad y emergencia se registró en las inmediaciones del fraccionamiento Haciendas Real del Caribe, ubicado en la supermanzana 201 de esta ciudad, luego de que vecinos de la zona reportaran al número de emergencias 911 la presencia de intensos olores fétidos que emanaban del interior de una vivienda.

El llamado de alerta movilizó de inmediato a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron como primeros respondientes al domicilio señalado. Al llegar al sitio y entrevistarse con los habitantes de los predios aledaños, estos manifestaron su preocupación debido a que llevaban varios días sin ver ni tener noticias del residente de la casa, una persona de la tercera edad.

Según el testimonio de los colonos, la ausencia prolongada del adulto mayor, sumada al penetrante aroma que comenzó a percibirse en la cuadra con el paso de los días, los llevó a solicitar la intervención de las autoridades ante el temor de que hubiera ocurrido una desgracia.

Tras realizar la inspección correspondiente e ingresar al inmueble con las debidas precauciones, los agentes policiales confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del adulto mayor.

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De acuerdo con los protocolos establecidos, se solicitó el apoyo de paramédicos únicamente para certificar de manera oficial que la persona ya no contaba con signos vitales, confirmándose que el deceso había ocurrido días atrás, lo que explicaba el avanzado estado de descomposición y los olores reportados por el vecindario.

Durante las primeras indagatorias en el lugar de los hechos, las autoridades descartaron que el fallecimiento estuviera relacionado con algún hecho violento o delictivo. Los indicios recabados en la escena apuntaron a que la muerte se produjo por causas naturales, presuntamente derivadas de padecimientos propios de su edad, sin que hubiera signos de forzadura en las cerraduras o desorden al interior de la vivienda que sugirieran la intervención de terceros.

Posteriormente, al sitio arribaron familiares del hoy occiso, quienes fueron notificados de la lamentable situación y se encargaron de realizar la identificación oficial, así como los trámites legales y administrativos pertinentes ante las autoridades correspondientes.

Finalmente, tras concluirse las diligencias de rigor y certificarse el fallecimiento por causas naturales, personal de una funeraria local acudió al domicilio de la supermanzana 201 para hacerse cargo del levantamiento y traslado del cuerpo, con el objetivo de brindarle los servicios fúnebres conforme a la voluntad de sus deudos, retirándose las unidades policiales del sector tras restablecerse la calma entre los vecinos.