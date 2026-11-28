MÉRIDA, Yucatán. El francés Mathys Domenc rompió las quinielas de la Copa Mundial Yucatán de Tenis J500 al vencer en la gran final varonil al favorito puertoriqueño Yannik Álvarez con parciales de 6-3, 3-6 y 6-4 con lo que se convirtió en monarca del evento de deporte blanco mas importante de México a nivel juvenil.

Con este triunfo el galó tomó venganza del boricua quien en octubre pasado le ganó en el duelo.por el septimo lugar del Tour Mundial de Tenis Juvenil disputado en China con lo que.emparrjó la serie entre ambos a una victoria por lado.

“Yannik fue un rival muy complicado, hace poco nos enfrentamos y me ganó con su potencia pero esta vez supe contratistas su juego para impomerme”, comemtó el europeo al final del partido.

Mathys tuvo un arranque muy potente lo que le llevó a romperle el servisio al boricua en el quinto juego con lo que enfiló a la victoria; en el segundo las cosas se invirtieron y el isleño retomó el contrio para mandar al tercero donde después de una serie de intercambios de rompimientos Domenc logrará salir victorioso.

En la rama femenil igual se dio la sorpresa con la gran victoria de la canadiense Isabella Ruyu Yan por marcador de 6-2 y 7-5 ante la favorita, la francesa Ksenia Efremova, sembrada dos. “Jugué lesionada en el brazo y me afectó pero pude sacar la fuerza suficiente para conquistar el título ante una rival complicada”, dijo la joven de 15 años. Isabella se convirtió en la segunda jugadora de la hoja de malle en ganar esta Copa, la primera fue Sonya Jeyaseelan (1994) y primera de ascendencia china.

(Marco Sánchez Solís)